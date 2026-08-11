A megkérdezettek többsége nem tudta, hogy ki Baka András

Nem sokan tudták a megkérdezettek közül, hogy kicsoda Baka András. Aki tudta, hogy ki ő, az is szeptikusan állt az új köztársasági elnökhöz. De olyan is volt, aki inkább mást látott volna szívesen a pozícióban. Ám aki örült Baka András kinevezésének, nem foglalkozott a frissen beiktatott államfő előéletével.

Baka András 1991-2007 közt volt az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar bírája, majd 2009-2011 között a magyar Legfelsőbb Bíróság elnöki pozícióját töltötte be. Baka András részt vállalt az egykori ezredes felmentésében, aki levezényelte az 1956-os tatai sortüzet.