A Fidesz-frakció az illegitim rendszert orvosolná

A jogállamiság helyreállítása érdekében még az illegitim módon megválasztott új köztársasági elnökkel is együttműködnének – tette hozzá Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője.
Az illegitim rendszer orvoslása a Fidesz-frakció fő célja – mondta Bóka János a Partizánban. Ehhez viszont szüksége van megfelelő jogi és politikai felhatalmazásra.
A jogállamiság helyreállítása érdekében még az illegitim módon megválasztott új köztársasági elnökkel is együttműködnének – tette hozzá Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője.