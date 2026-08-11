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A Fidesz-frakció az illegitim rendszert orvosolná

Az illegitim rendszer orvoslása a Fidesz-frakció fő célja – mondta Bóka János a Partizánban. Ehhez viszont szüksége van megfelelő jogi és politikai felhatalmazásra.

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A jogállamiság helyreállítása érdekében még az illegitim módon megválasztott új köztársasági elnökkel is együttműködnének – tette hozzá Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője.

 

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