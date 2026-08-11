Európát a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb, intenzívebb és hosszabb hőhullámok sújtják

A WMO szerint a tartós magasnyomású légköri rendszerek, a szokatlanul meleg tengerek és a kiszáradt talaj együtt erősítik a rekordhőséget. A Meteorológiai Világszervezet arra is figyelmeztetett, hogy a szélsőséges hőség a jövőben egyre nagyobb területeket érinthet, és a hőhullámok tovább tarthatnak.

Spanyolországban tűzoltók küzdenek a lángokkal a gomolygó füstben

A spanyolok továbbra is több régióban küzdenek a pusztító erdőtüzekkel. Az ország délnyugati részén csaknem 20 ezer hektár égett le, körülbelül 500 embert evakuáltak, míg Huesca térségében 170 embernek kellett elhagynia otthonát, és mintegy 3600 hektár vált a lángok martalékává. Idén eddig több mint 244 ezer hektár terület égett le Spanyolországban, ami hatszorosa a tavaly ilyenkor mért értéknek.

Róma ókori nevezetességeitől a 40 fokos hőség sem riasztja el a turistákat

A Forum Romanumon már a legyezők és az esernyők is nélkülözhetetlenné váltak. A látogatók az árnyékot keresik, folyamatosan vizet isznak, és többen naptejjel próbálják védeni magukat a perzselő napsütéstől. Rómában kedden 39 fok körüli csúcshőmérsékletet vártak, miközben Olaszországban a múlt héten minden nagyvárosban a legmagasabb szintre emelték a hőség miatti egészségügyi riasztást.

A francia erdőtüzek a lángoktól távol is súlyos gazdasági károkat okoznak

Bordeaux térségében a turizmus és a borászat is megszenvedi a következményeket. Szakértők szerint az éghajlatváltozás miatt hasonló problémák Franciaország más részeit és Európa egyéb térségeit is elérhetik.