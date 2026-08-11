Bocsánatkérést vár a Fidesz Lannert Judittól

Lannert Judit még vasárnap tett közzé minisztériumbemutató videót Magyar Péter ötletét lemásolva. Az oktatási miniszter bár 107 napja vette át munkahelyét, mégis meglepettséggel mutogatta végig, milyen a berendezés, majd luxusszállodának nevezte az épületet.

Lannert Judit a csillárokat több százezres tételnek állította be, azonban a legjobban azt kritizálta, hogy egy fürdőszoba is található az épületben. Azon is fennakadt, hogy tükör van a fürdőben, de a hajszárító is zavarta. A legkínosabb odaszólást azonban a felvétel zárására tartogatta:

Egy öltönyzakót mutatott meg, majd ebből levezetve megállapította, hogy a Fideszben a nők csak a látványcélt szolgáltak, és nem dolgoztak komolyan.

Vitályos Eszter is reagált Lannert Judit megjegyzésére. A politikus elmondta, hogy semmi kivetnivaló nincs abban, hogy egy több mint fél napon át dolgozó nő fel szeretne frissülni a hosszú munkaidő alatt. Szalai Piroska pedig a magyar nők nevében tett közzé egy nyílt levelet a Facebookon, amit azóta több ellenzéki politikus is aláírt. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint Lannert Judit több nőt is megalázott a kijelentésével. Szalai Piroska írásában egyúttal azt is felidézte, hogy tavaly 2,2 millió nő volt foglalkoztatott éves átlagban, majd rámutatott, hogy a nők tiszteletet érdemelnek, nem kioktatást. Emellett bocsánatkérésre szólította fel az oktatási és gyermekügyi minisztert.