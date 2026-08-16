Csörte – Havasi Bertalan: Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter biodíszletei

A tartalomból:

Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit.

Havasi Bertalan: Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter biodíszletei.

Magyar Péter hiányolta a nemzeti nagytőkések felajánlásait.

Garancsi István cége tízezer tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz.

Elutasította a Fidesz-KDNP kekvás indítványát az Alkotmánybíróság.

Alkotmánybíróság előtt Sulyok Tamás elmozdítása.

A testület az ügyben hatásköre hiányát állapította meg.

A Fidesz-KDNP nem tekinti köztársasági elnöknek Baka Andrást.