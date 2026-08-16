Csörte – Havasi Bertalan: Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter biodíszletei

A tartalomból:
Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit.
Havasi Bertalan: Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter biodíszletei.
Magyar Péter hiányolta a nemzeti nagytőkések felajánlásait.
Garancsi István cége tízezer tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz.
Elutasította a Fidesz-KDNP kekvás indítványát az Alkotmánybíróság.
Alkotmánybíróság előtt Sulyok Tamás elmozdítása.
A testület az ügyben hatásköre hiányát állapította meg.
A Fidesz-KDNP nem tekinti köztársasági elnöknek Baka Andrást.
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