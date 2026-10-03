Demonstrációkat követel a szélsőbaloldali Ilaria Salis a francia diáktüntetések mintájára

A Franciaországban kirobbant zavargásokban a diákok hivatalosan az oktatási intézmények romló állapota, a túlzsúfolt osztályok és a pedagógusok nehéz munkakörülményei miatt vonultak utcára, a tiltakozások azonban rövid időn belül erőszakba torkolltak. Ebben a feszült helyzetben szólalt fel Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő. Nyíltan arra biztatta az olaszokat, hogy vegyék át a franciaországi tiltakozások mintáját, és ismételjék meg azokat Olaszországban.

A részletekről Jánosi Dalma tudósított Rómából.