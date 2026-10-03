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Demonstrációkat követel a szélsőbaloldali Ilaria Salis a francia diáktüntetések mintájára

A francia demonstrációk mintájára utcai tüntetésekre szólította fel az olasz fiatalokat a szélsőbaloldali antifa, Ilaria Salis. A budapesti embervadászatban részt vevő aktivista nyilatkozatában elhanyagolt iskolaépületekről és az alulfizetett dolgozókról beszélt. Franciaországban már több mint 10 napja tart az a heves tüntetési hullám, amely zavargásokká eszkalálódott.

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A Franciaországban kirobbant zavargásokban a diákok hivatalosan az oktatási intézmények romló állapota, a túlzsúfolt osztályok és a pedagógusok nehéz munkakörülményei miatt vonultak utcára, a tiltakozások azonban rövid időn belül erőszakba torkolltak. Ebben a feszült helyzetben szólalt fel Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő. Nyíltan arra biztatta az olaszokat, hogy vegyék át a franciaországi tiltakozások mintáját, és ismételjék meg azokat Olaszországban. 

A részletekről Jánosi Dalma tudósított Rómából.

 

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