Hankó Balázs felesége interjút adott a HírTV-nek

Felkészült a családja Hankó Balázs őrizetbe vételére és letartóztatására – erről beszélt Hankóné Hrágyel Zsuzsanna. A volt miniszter felesége szerint a hatóság akciója előtt sokat segített számukra, hogy a barátaik és ismerőseik támogatták őket, ezen felül pedig a hitük lendíti át őket a nehézségen. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna elmondta: a választásokat követően a gyermekeiket is érték verbális atrocitások, azonban miután a képviselőt hétfőn őrizetbe vették, inkább támogatást kap a családjuk.

Hankó Balázst jelenleg Cegléden tartják fogva. A családja az egy hónapos letartóztatás alatt néhány alkalommal találkozhat személyesen a volt miniszterrel. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna arról beszélt, hogy leginkább telefonon fogják tartani a kapcsolatot. Megemlítette azt is, hogy a napokban a NAV munkatársai házkutatást tartottak náluk, azonban semmit sem vittek el. Hankó Balázs felesége kitért arra is, hogy meggyőződése szerint az igazság előbb-utóbb a felszínre tör, és kiderül: férje mindent szabályszerűen tett. Hozzátette, hogy az őrizetbe vétel és a letartóztatás körül szerinte nem volt minden tiszta, ugyanis előbbinél kevesebb időt kaptak, utóbbinál pedig Hankó Balázs ügyvédje késve kapta meg az indoklásról szóló dokumentumokat.