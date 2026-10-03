Orosz csapás érte a kijevi Észak hidat

Orosz légicsapás érte szombat reggel a kijevi Északi hidat

A támadás következtében megrongálódott az úttest. Nem ez az első alkalom, hogy az orosz erők a kijevi átkelőket célozzák: egy nappal korábban egy dróntámadás megrongálta a kijevi Déli hidat, amelynek tartószerkezetét október 1-én is találat érte. A kijevi polgármester szerint a fővárosban nagyon súlyos a helyzet.

Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin azért fokozta a Kijev elleni légicsapásokat, hogy az ukránokat a főváros elhagyására kényszerítse. Az orosz erők Kijev mellett 26 szumi települést is támadtak, ahol hárman meghaltak és 12-en megsebesültek. Tüzérséget, aknavetőket, és drónokat is bevetettek. Vlagyimir Putyin a Valdaj Klub 23. éves találkozóján ismét a Nyugatot vádolta, és azt állította: évek óta arra törekszenek, hogy Ukrajnát eszközként használhassák fel Oroszország ellen.

A fronton a harcok továbbra is fokozódnak

Az ukrán kormány több mint ötvenmilliárd hrivnyát csoportosít át a tartalékokból a katonák és családjaik októberi járandóságainak kifizetésére. A haderő fenntartása rendkívüli terhet ró a költségvetésre, mivel az ukrajnai védelmi büdzsé idei hiánya meghaladja az 1200 milliárd hrivnyát. De az orosz kormány által benyújtott 2027-es költségvetési tervezet is óriási, 5500 milliárd rubeles hiánnyal számol.