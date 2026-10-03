Már több mint ötezer embert vettek őrizetbe Franciaországban

Könnygáz, lángoló busz és folyamatos összecsapások Franciaországban

A diáktüntetések miatt csak pénteken 1747 embert vettek őrizetbe, 5 nap alatt pedig több mint 5000 demonstrálót. A Belügyminisztérium adatai szerint 158 tanintézményből jelentettek erőszakos cselekményeket. A tiltakozások azért indultak, mert a francia oktatási rendszer alulfinanszírozottsággal és jelentős tanárhiánnyal küzd. A francia vezetés szerint mára a középiskolások és az egyetemi hallgatók tüntetései zavargássá fajultak.

Rennes-ben és Párizsban szemetesládákat gyújtottak fel a tüntetők, Strasbourgban a rendőrök könnygázt is bevetettek a tiltakozókkal szemben. Több mozgalom azonban elítélte azokat az erőszakos cselekményeket, amelyek az elmúlt napokban az iskolák előtt és környékén történtek.

A felsőoktatási miniszter lépést tett a hallgatói szervezetek felé

Az Egyetemista Unió üdvözölte, hogy a felsőoktatási miniszter felajánlotta, hogy találkozik velük. Azonban érdemi megállapodás nem született a kormányzat és a tüntetők között.

A középiskolás szervezetek folytatják az iskolák blokádját, mivel szerintük nem születtek konkrét intézkedések. Október 6-ára meghirdették a tüntetések úgynevezett harmadik felvonását. Amíg a francia vezetés nem teljesíti a követeléseiket a demonstrálók folytatják a tüntetéseket.