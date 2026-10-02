Meddig érhet a miniszterelnök szava az egyház, az ügyészség és a vizsgálóbizottság világában?

A Vezércikk három ügyében ugyanaz a határ kerül elő: Magyar Péter a katolikus egyház nyilvános elhatárolódását várta, Hankó Balázs ügyében késve átadott iratok miatt kellett megszakítani a letartóztatási ülést, az MNB-vizsgálat pedig Kósa Lajos és Bánki Erik szerepét vizsgálja egy hatályba nem lépett törvénymódosítás kapcsán.

Ezekből nem következik automatikusan sem egyházi beavatkozás, sem jogellenes letartóztatás, sem alaptalan parlamenti vizsgálat. A mérce ennél szigorúbb: a politikának tiszteletben kell tartania az egyház autonómiáját, az ügyészségnek hibátlanul kell biztosítania a védelem jogait, a vizsgálóbizottságnak pedig külön kell választania a hatályos jogot a politikai felelősségtől. Ha ezeket összemossák, ki védi meg az intézményeket a napi politikától?