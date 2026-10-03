A Flydubai másodpilótája vészhelyzeti fejszével támadt rá a kapitányra

Fejszével támadt rá a Tel Avivba tartó Flydubai gép kapitányára a repülő másodpilótája. A dulakodásról maga a megsebesült kapitány beszélt Narendra Modi indiai miniszterelnöknek egy videóhívásban. A pilótát a szaúdi kényszerleszállást követően egy helyi kórházba vitték. A férfi elmondta, hogy utolsó erejével sikerült kinyitnia az ajtót belülről, és az utasok segítettek kontrollálni a helyzetet.

A nyomozók azt próbálják megállapítani, vajon a másodpilóta magányos elkövetőként cselekedett-e vagy kapcsolatban állt szélsőséges csoportokkal is. A repülőn utazó egyik utas az izraeli miniszterelnöknek számolt be arról, hogyan akadályozták meg több társával a katasztrófát. A Flydubai járatának másik utasa elmondta: a támadást elkövető másodpilóta arra kérte, hogy ölje meg őt. Az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége terrortámadásnak minősítette az esetet, a vizsgálat még folyik.