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Nagy István: A vidéken élő embereket nem az ígéretek érdeklik

Sok ígéret hangzott el a magyar vidék jövőjéről, a kormány mégsem tesz semmit - mutatott rá Nagy István a közösségi oldalán közzétett videóban. A korábbi agrárminiszter kifejtette: Magyar Falu Programra, Szent István Programra, erősebb önkormányzatokra és új vidékpolitikára lenne szükség.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Nagy István úgy fogalmazott: a vidéken élő embereket nem az ígéretek érdeklik, hanem az, hogy mi valósul meg belőlük.

 

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