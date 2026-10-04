Nagy István: A vidéken élő embereket nem az ígéretek érdeklik

Sok ígéret hangzott el a magyar vidék jövőjéről, a kormány mégsem tesz semmit - mutatott rá Nagy István a közösségi oldalán közzétett videóban. A korábbi agrárminiszter kifejtette: Magyar Falu Programra, Szent István Programra, erősebb önkormányzatokra és új vidékpolitikára lenne szükség.