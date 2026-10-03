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Tisztítótűz vagy boszorkányüldözés?

Ez a hét is olyan közéleti eseményeket és történéseket hozott, hogy van miről vitatkozni: jogos-e egy őrizetbevétel, egy előzetes letartóztatás, vagy egyáltalán a büntetőeljárás megindítása? Volt itt egy-két olyan apróság a héten lezajlott eljárási cselekményekben, amik arra utalnak, hogy valamiféle politikai motiváció van mögötte.

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Őrizetbe vették Seszták Miklóst, miután ő maga ment be az Ügyészségre a mentelmi joga felfüggesztése után. Seszták Miklóst már mentelmi jogának szabályos kihirdetése előtt őrizetbe vették. A politikus ügyében nem csak őt, de a védőjét is megfigyelték már az őrizetbe vételt megelőzően. A Budapesti Ügyvédi Kamara elítélte Seszták Miklós ügyvédjének megfigyelését.

Letartóztatta a bíróság Hankó Balázst, az Orbán-kormány miniszterét hétfőn vették őrizetbe. Hankó Balázs ügyvédje szerint az Ügyészség hibát követett el a letartóztatási eljárás során. A politikus hétfő este sétált be családja és párttársai kíséretében a NAV épületébe. Demonstratív volt a rendőri jelenlét minden őrizetbe vett politikus esetén: 11 kámzsás kommandós kísérte Hankó Balázst a tárgyalásra.

Magyar Péter a katolikus egyház állásfoglalását sürgette Osztie Zoltán plébános kijelentései miatt. Az Esztergom-Budapest Főegyházmegye elhatárolódott Osztie atya szavaitól. Osztie Zoltán atya nagy visszhangot kiváltott videóját eltávolították.

Vendégek:
Kacsoh Dániel újságíró, a Konfront alapítója
Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
Baka F. Zoltán szerkesztő-műsorvezető, Della Podcast
Litkei Máté, a Magyar Egység Mozgalom vezetője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

 

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