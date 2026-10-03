Tisztítótűz vagy boszorkányüldözés?

Őrizetbe vették Seszták Miklóst, miután ő maga ment be az Ügyészségre a mentelmi joga felfüggesztése után. Seszták Miklóst már mentelmi jogának szabályos kihirdetése előtt őrizetbe vették. A politikus ügyében nem csak őt, de a védőjét is megfigyelték már az őrizetbe vételt megelőzően. A Budapesti Ügyvédi Kamara elítélte Seszták Miklós ügyvédjének megfigyelését.

Letartóztatta a bíróság Hankó Balázst, az Orbán-kormány miniszterét hétfőn vették őrizetbe. Hankó Balázs ügyvédje szerint az Ügyészség hibát követett el a letartóztatási eljárás során. A politikus hétfő este sétált be családja és párttársai kíséretében a NAV épületébe. Demonstratív volt a rendőri jelenlét minden őrizetbe vett politikus esetén: 11 kámzsás kommandós kísérte Hankó Balázst a tárgyalásra.

Magyar Péter a katolikus egyház állásfoglalását sürgette Osztie Zoltán plébános kijelentései miatt. Az Esztergom-Budapest Főegyházmegye elhatárolódott Osztie atya szavaitól. Osztie Zoltán atya nagy visszhangot kiváltott videóját eltávolították.

Vendégek:

Kacsoh Dániel újságíró, a Konfront alapítója

Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

Baka F. Zoltán szerkesztő-műsorvezető, Della Podcast

Litkei Máté, a Magyar Egység Mozgalom vezetője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert