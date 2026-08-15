A Fidesz a szerverek törvénytelen lefoglalása miatt felelősségre vonást sürget

Még júliusban beszélt arról Orbán Viktor, hogy az ügyészség lefoglalta a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisát. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség az NKA-üggyel összefüggésben indított eljárást.

A kormány politikai bosszúhadjáratot folytat – így reagált a Fidesz informatikai rendszere ellen indított támadásra a párt frakcióvezetője, Bóka János.

A Legfőbb Ügyészség azonban megállapította: a lefoglalás nem felelt meg a vonatkozó jogszabályoknak, ezért az intézkedést hatályon kívül helyezte, és az eljáró főügyészséget az eljárási cselekmény megismétlésére hívta föl.

Közben a Fidesz hiába kapta vissza a szervereit, nem használhatja azokat. Szikra Levente hozzátette: sokkal nagyobb a politikai nyomás az ügyészségen, mint korábban. A Fidesz a szerverek törvénytelen lefoglalása miatt megfelelő felelősségre vonást is sürget.