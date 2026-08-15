Az erőműnél és a Paksi Atomerőmű szivattyútelepénél is emelkedett a vízállás

Magyar Péter arról is beszélt, hogy szombat reggel megkezdték a két bárka süllyesztését Paks és Dunaszentbenedek között. A munka folyamatosan zajlik a helyszínen, jelenleg körülbelül 130 fő dolgozik, valamint több mint 100 teherautó hordja a köveket az építési helyszínre, amiket helikopterekkel dobnak bele a Dunába.

Magyar Péter egy motorcsókban közvetítette végig a munkafolyamatokat. Egy ponton Magyar Péter hajójának az alja bele ütközött a Duna medrébe is, meg is jegyezte: reméli, nem kell evezni. Utána azt kérte az élő közvetítés nézőitől, hogy videóját minél többen osszák meg, majd számos szakembert kóklernek és hazugnak nevezett. Magyar Péter az újságírókat is körbevezette hajóval az építési területen.

A miniszterelnök a sajtómunkatársainak jelezte, hogy -140 cm-ig is süllyedhet a vízállás a Duna fő ágán a következő napokban, így a két bárka süllyesztésével az a cél, hogy a két üzemelő turbinát ne kelljen leállítani, majd stabilizálják a Duna vízszintjét, hogy az összes paksi turbina biztonságosan működhessen.

