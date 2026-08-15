Izrael halálos csapást hajtott végre Libanon ellen

Szombat hajnalban izraeli légitámadás érte dél-Libanont. A támadás az egyik legsúlyosabb Libanon ellen azóta, hogy az ország elfogadta az Egyesült Államok által közvetített, Izraellel kötött béke-keretmegállapodást. A megállapodás feltételei szerint az izraeli csapatok addig maradnak a megszállt dél-libanoni területeken, amíg a Hezbollahot lefegyverzik, és a libanoni hadsereg átveszi az irányítást. Az Irán által támogatott Hezbollah elutasította a feltételeket, az izraeli hadsereg azonban nem hajlandó visszavonulni.

Az Egyesült Államok március óta igyekszik közvetíteni az Izrael és az Irán által támogatott libanoni fegyveres csoport közötti harcok befejezését, amelyek az Irán ellen folyó szélesebb körű amerikai-izraeli háborúval párhuzamosan dúlnak. A következő tárgyalásokra valószínűleg szeptember elején kerül majd sor.