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Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós vezetik az M1 Híradót

A Telex hétfőn írta meg, hogy Hajdú Gábor lesz a közmédia híradójának vezetője, új műsorvezetőnek pedig Borsa Miklóst nevezik ki. A cikk alá Magyar Péter azt írta: nem hinném.

  • Híradó
  • 1 órája
  • Frissítve: 5 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Civic Lens
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Magyar Péter kommentje után pár órával kiderült, mindkettőjük szerződését felbontotta a közmédia. A miniszterelnök a kirúgás hírét is kommentálta, mindössze annyival nyugtázta a hírt, hogy „Legyen sok eső! Hátha...” A miniszterelnök korábban független közmédiát ígért, most mégis az ő hozzászólása után rúgták ki az éppen kinevezett szakembereket.

A témában Dornfeld László politikai elemző is válaszolt az alábbi kérdésekre:

  • Hogyan építhet így társadalmi bizalmat a köztelevízió, ha a saját személyi döntéseit sem képes megvédeni a politika előtt?
  • Milyen üzenetet küld ez a szakmának: milyen háttérrel lehet valaki ma elfogadható vezető az M1 élén?

 

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