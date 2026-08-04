Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós vezetik az M1 Híradót

Magyar Péter kommentje után pár órával kiderült, mindkettőjük szerződését felbontotta a közmédia. A miniszterelnök a kirúgás hírét is kommentálta, mindössze annyival nyugtázta a hírt, hogy „Legyen sok eső! Hátha...” A miniszterelnök korábban független közmédiát ígért, most mégis az ő hozzászólása után rúgták ki az éppen kinevezett szakembereket.
A témában Dornfeld László politikai elemző is válaszolt az alábbi kérdésekre:
- Hogyan építhet így társadalmi bizalmat a köztelevízió, ha a saját személyi döntéseit sem képes megvédeni a politika előtt?
- Milyen üzenetet küld ez a szakmának: milyen háttérrel lehet valaki ma elfogadható vezető az M1 élén?