Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós vezetik az M1 Híradót

Magyar Péter kommentje után pár órával kiderült, mindkettőjük szerződését felbontotta a közmédia. A miniszterelnök a kirúgás hírét is kommentálta, mindössze annyival nyugtázta a hírt, hogy „Legyen sok eső! Hátha...” A miniszterelnök korábban független közmédiát ígért, most mégis az ő hozzászólása után rúgták ki az éppen kinevezett szakembereket.

A témában Dornfeld László politikai elemző is válaszolt az alábbi kérdésekre: