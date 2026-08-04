Mérséklik az energiafogyasztásukat az emberek és a cégek

Az önkorlátozásnak is köszönhető, hogy nincs nagyobb energiakrízis Magyarországon. A cégek is bekapcsolódtak az önkorlátozásba - miután a miniszterelnök erre utasította őket, bár Forsthoffer Ágnes szállodájában például nem spórolnak.
Lekapcsolják a klímát, vagy a medencék keringetőjét az emberek, hogy kevesebb energiát használjanak.
Az önkorlátozásnak is köszönhető, hogy nincs nagyobb energiakrízis Magyarországon. A cégek is bekapcsolódtak az önkorlátozásba - miután a miniszterelnök erre utasította őket, bár Forsthoffer Ágnes szállodájában például nem spórolnak.