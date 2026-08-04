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Mérséklik az energiafogyasztásukat az emberek és a cégek

Lekapcsolják a klímát, vagy a medencék keringetőjét az emberek, hogy kevesebb energiát használjanak.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Az önkorlátozásnak is köszönhető, hogy nincs nagyobb energiakrízis Magyarországon. A cégek is bekapcsolódtak az önkorlátozásba - miután a miniszterelnök erre utasította őket, bár Forsthoffer Ágnes szállodájában például nem spórolnak. 

 

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