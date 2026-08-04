Milliméterekre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától

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Magyarország kedd reggel épp, hogy elkerülte az atomerőmű teljes leállását, mivel a Duna vízszintjének emelkedése lehetővé tette az ország számára, hogy egyetlen atomerőművét továbbra is üzemeltesse – írja az Euractiv.

A magyar kormány 2026 júniusában bejelentett egy új pályázati programot, amelynek célja a hazai szélenergia-termelő kapacitás bővítésének elősegítése.

Az Európai Központi Bank egyik vezető döntéshozója kijelentette, hogy az éghajlati vészhelyzet és a természet összeomlása drámai mértékben növekvő kockázatot jelent a világgazdaságra nézve.