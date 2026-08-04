Továbbra is tombol a hőség az országban

Hétfőn újra megdőlt a fővárosi melegrekord. A Hungaromet közlése szerint Újpesten 39,6 °C-ig emelkedett a hőmérséklet, ezzel közel 1 fokkal megdőlt a napi fővárosi csúcsérték. A korábbi rekord 38,7 °C volt, amelyet 2017-ben szintén Újpesten mértek. Ugyan az országos melegrekord még nem dőlt meg, de három településen is beállt, miután Dabason, Kisszállás külterületén és Soltvadkerten egyaránt 40,1 celsius fokot mértek. Az eddigi előrejelzések szerint még napokig eltarthat a hőhullám, ami amellett, hogy a folyóvizek és tavak vízszintjének folyamatos csökkenéséhez vezet, a szervezetet is komolyan megterhelheti.