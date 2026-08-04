22 tagállam levele nyomán indult rendkívüli válságtanácskozás Brüsszelben

A Ceután történt múltheti migránsbetörés miatt rendkívüli belügyi ülést hívott össze keddre az Európai Unió Tanácsának soros elnöke, Írország. Az egyeztetés 22 tagállam szombati levele nyomán valósult meg. A részletekről Bugnyár Zoltán tudósító számol be Brüsszelből.