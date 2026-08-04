Palóc André és Hortay Olivér országgyűlési képviselőként erősíti a Fideszt

Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához – jelentette be Bóka János frakcióvezető hétfőn. Hozzátette: olyan képviselők kellenek a Fideszbe, akik értik a szakmájukat, helyén van az eszük és a szívük, jól kommunikálnak, fiatalok, dinamikusak.

Tudásával és tapasztalatával szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország a nehézségek közepette is előre tudjon lépni – ezt Palóc André leendő országgyűlési képviselő mondta. A közgazdász és kommunikációs szakember korábban politikai elemzőként dolgozott a Századvég Alapítványnál, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivőjeként feladata a gazdaságpolitikai intézkedések közérthető kommunikációja volt. Palóc André kiemelte, hogy a felkérést alázattal, felelősséggel és a legjobb tudása szerint fogja végezni.

A másik leendő fideszes országgyűlési képviselő Hortay Olivér. A szakember korábban számos témában osztotta meg a véleményét a HírTV-ben, ilyen az energiakérdés vagy éppen a benzinár növekedés. Hortay Olivér a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett műszaki menedzseri és pénzügyi diplomát, PhD-fokozatot.

Hortay Olivér és Palóc André várhatóan az Országgyűlés 2026. őszi ülésszakának legelső ülésnapján kezdheti meg hivatalosan a parlamenti munkáját, miután a plenáris ülésen letették a képviselői esküt.