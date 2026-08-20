Csak egy cég indult a 3,1 milliárdos tenderen

A lap kiemeli, hogy az augusztus 20-i felhívás hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás volt, a meghívott három cégből azonban csak a nyertes adott ajánlatot. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Hardrock korábban nem szervezett ekkora volumenű fényjátékot, bevétele pedig nem haladta meg éves szinten a néhány 100 millió forintot, vagyis a mostani 3,1 milliárdos megbízás jelentős bevétel a vállalat életében. Korábban a Hardrock szervezte Magyar Péter miniszterelnök beiktatási buliját a Kossuth téren. Elértük telefonon a Hardrock ügyvezetőjét, Besnyő Dánielt, aki megerősítette: még úgy is készült a rendezvény szervezésére, hogy nem tudta, elnyeri-e a tendert.