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Csak egy cég indult a 3,1 milliárdos tenderen

Összefonódásokat és a közpénzek nem megfelelő kezelését is felveti az augusztus 20-ai tűzijáték. A G7 portál információi szerint hiába törölte Magyar Péter kormánya a Balásy Gyula cégével kötött korábbi szerződést a költségek csökkentése miatt, egy belső levelezés szerint, - melyben Radnai Márk Tisza-alelnök neve is feltűnik - az új tendert elnyerő Hardrock kft. már jóval a kiírás előtt egyeztetett a show munkáiról.

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  • Forrás: HírTV
  • Fotó: legosthes
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A lap kiemeli, hogy az augusztus 20-i felhívás hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás volt, a meghívott három cégből azonban csak a nyertes adott ajánlatot. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Hardrock korábban nem szervezett ekkora volumenű fényjátékot, bevétele pedig nem haladta meg éves szinten a néhány 100 millió forintot, vagyis a mostani 3,1 milliárdos megbízás jelentős bevétel a vállalat életében. Korábban a Hardrock szervezte Magyar Péter miniszterelnök beiktatási buliját a Kossuth téren. Elértük telefonon a Hardrock ügyvezetőjét, Besnyő Dánielt, aki megerősítette: még úgy is készült a rendezvény szervezésére, hogy nem tudta, elnyeri-e a tendert.

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