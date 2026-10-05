Békés kiállást tartottak Hankó Balázs mellett Gödöllőn

Szerinte ezzel férjének is erőt küldenek, és a résztvevőket is megerősítette a közös kiállás. A korábbi tárcavezető felesége azt is elárulta, hogy a gyerekekkel együtt ma meglátogatták Hankó Balázst.
A meghurcolt politikus felesége, Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a Hír TV-nek elmondta, örül, hogy ilyen sok együttérző ember megjelent.
Szerinte ezzel férjének is erőt küldenek, és a résztvevőket is megerősítette a közös kiállás. A korábbi tárcavezető felesége azt is elárulta, hogy a gyerekekkel együtt ma meglátogatták Hankó Balázst.