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Polgárháború következhet a Közel-Keleten

A Közel-Keleten zajló konfliktusok egyre inkább felülírják a regionális erőviszonyokat, és egy mélyülő síita–szunnita szembenállás képét vetítik előre – mutatott rá Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a Napindítóban.

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A szakember hangsúlyozta: bár a jelenlegi háború eredetileg nem vallási ellentétként indult, mára szinte teljesen összezsugorodott egy Irán által vezetett síita tengely, valamint a szunnita arab és nem arab államok közötti közvetlen feszültséggé. Robert C. Castel kiemelte, hogy a helyzetet tovább nehezíti, hogy a konfliktus mögött mély gazdasági és belső politikai érdekek feszülnek, így a vallási és ideológiai törésvonalak mentén kiéleződött ellentétek hosszabb távon is meghatározhatják a régió stabilitását.

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