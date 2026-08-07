Polgárháború következhet a Közel-Keleten

A szakember hangsúlyozta: bár a jelenlegi háború eredetileg nem vallási ellentétként indult, mára szinte teljesen összezsugorodott egy Irán által vezetett síita tengely, valamint a szunnita arab és nem arab államok közötti közvetlen feszültséggé. Robert C. Castel kiemelte, hogy a helyzetet tovább nehezíti, hogy a konfliktus mögött mély gazdasági és belső politikai érdekek feszülnek, így a vallási és ideológiai törésvonalak mentén kiéleződött ellentétek hosszabb távon is meghatározhatják a régió stabilitását.