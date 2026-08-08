Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza Párt

Baka Andrást jelöli a Tisza-frakció Magyarország köztársasági elnökének - olvasható a párt közleményében. A Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jövő hét kedden választhatják államfővé.

Baka András neve nemcsak a korábbi kormánykritikus megszólalásai miatt vált ismertté. A Tatai sortűz ügyében az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként a Korbely János számára kedvező strasbourgi döntést is támogatta. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba. A Paláver betelefonálói erről is elmondhatták a véleményüket.