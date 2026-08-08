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Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza Párt

A HírFM és a HírTV közös műsora.

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Baka Andrást jelöli a Tisza-frakció Magyarország köztársasági elnökének - olvasható a párt közleményében. A Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jövő hét kedden választhatják államfővé. 

Baka András neve nemcsak a korábbi kormánykritikus megszólalásai miatt vált ismertté. A Tatai sortűz ügyében az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként a Korbely János számára kedvező strasbourgi döntést is támogatta. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba. A Paláver betelefonálói erről is elmondhatták a véleményüket. 

 

 

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