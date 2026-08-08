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Magyar Péter nem válaszolt, inkább a HírTV-t támadta

Németh Balázs szerint így működik a tiszás közmédia és így működik az egész ország.

  • Hírek
  • 14 órája
  • Forrás: HírTV
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Ilyen a tiszás önkény és a Magyar Péter féle sajtószabadság - így reagált Németh Balázs a  Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy a miniszterelnök elvetette a szót a HírTV-től, amikor arról kérdeztük, hogy az ő kommentje miatt vonta-e vissza a közcsatorna két új vezetőjének megbízását. 

Magyar Péter a HírTV kérdését követően ideges lett, majd már nem bírt higgadt válaszokat adni más médiumnak sem, ezt követően pedig folyamatosan a HírTV szidalmazásával volt elfoglalva. Németh Balázs szerint így működik a tiszás közmédia és így működik az egész ország.

 

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