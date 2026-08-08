Magyar Péter nem válaszolt, inkább a HírTV-t támadta

Ilyen a tiszás önkény és a Magyar Péter féle sajtószabadság - így reagált Németh Balázs a Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy a miniszterelnök elvetette a szót a HírTV-től, amikor arról kérdeztük, hogy az ő kommentje miatt vonta-e vissza a közcsatorna két új vezetőjének megbízását.

Magyar Péter a HírTV kérdését követően ideges lett, majd már nem bírt higgadt válaszokat adni más médiumnak sem, ezt követően pedig folyamatosan a HírTV szidalmazásával volt elfoglalva. Németh Balázs szerint így működik a tiszás közmédia és így működik az egész ország.