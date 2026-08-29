Rétvári Bence: Egyértelműnek tűnik a korrupció a Tisza-kormány első közbeszerzésénél

Jól látható, hogy a Tisza Párt első közbeszerzéséből is egy óriási botrány lett - mondta a HírTV-nek a KDNP frakcióvezetője.

Rétvári Bence emlékeztetett, egyértelműnek tűnik a korrupció az augusztus 20-i állami rendezvény megrendezése során, hiszen a nyertes cég már a közbeszerzés kiírása előtt tudott a részletekről és az árakról, eleve csak három céget hívtak meg, amiből kettő végül el sem indult a tenderen.

Radnai Márk közben tagadta, hogy tudott volna a részletekről. Azt állítja, nem olvasta azokat a levelezéseket, amelyek mindezekről tanúskodnak, holott ő is megkapta azokat.