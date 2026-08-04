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Magyar Péter: Pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától

A Duna vízszintje stagnálni kezdett, így a még működő egy turbinát nem kellett leállítani a paksi szakembereknek.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán vagyunk túl, néhány miliméterre volt a vízszint attól hogy 44 után először le kelljen állítani a Paksi erőmű utolsó turbináját is  -írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolója szerint azonban nem volt szükség erre, mert lassú emelkedésnek indult a vízszint és stabilizálódott a helyzet. A kormányfő hamarosan Paksról jelentkezik további információkkal, délután pedig újra ülésezik a Védelmi munkacsoport Budapesten, és amennyiben szükséges, újabb döntéseket hoznak. Hozzátette: a következő 4 napban is elvárják nagyfogyasztók önként vállalt fogyasztáscsökkentésének a betartását.

 

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