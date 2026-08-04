Magyar Péter: Pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától

Az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán vagyunk túl, néhány miliméterre volt a vízszint attól hogy 44 után először le kelljen állítani a Paksi erőmű utolsó turbináját is -írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolója szerint azonban nem volt szükség erre, mert lassú emelkedésnek indult a vízszint és stabilizálódott a helyzet. A kormányfő hamarosan Paksról jelentkezik további információkkal, délután pedig újra ülésezik a Védelmi munkacsoport Budapesten, és amennyiben szükséges, újabb döntéseket hoznak. Hozzátette: a következő 4 napban is elvárják nagyfogyasztók önként vállalt fogyasztáscsökkentésének a betartását.