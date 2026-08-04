Megöli a hőség a természetet

Már május második felében szokatlanul erős meleg érte el Nyugat-Európát. Franciaországban, Angliában és Walesben a napi középhőmérséklet helyenként 10 Celsius-fokkal haladta meg a sokéves átlagot. A meteorológusok szerint ez az egyik legkorábbi jelentős európai hőhullám volt a mérések történetében. A nyár során négy nagy hőhullám követte egymást Európa jelentős részén. Több országban 40–41 °C feletti hőmérsékleteket mértek. A hőség súlyos aszályt, energiatermelési problémákat, vízhiányt és minden eddiginél nagyobb erdőtűz-szezont idézett elő Nyugat- és Dél-Európában.

Rendkívüli hőhullám sújtja Európát: a 40 fok feletti hőmérsékletek és a sokéves átlagtól 10 fokkal is eltérő középértékek nemcsak az emberi szervezetet, hanem a teljes környezetet megviselik. Juhász Árpád geológus a stúdióban hangsúlyozta: a gleccserek visszahúzódása és az északi permafroszt felolvadása bizonyítja, hogy a klímaváltozás egy több mint 150 éve tartó, mára kritikusan felgyorsult folyamat. A szakember szerint a folyamatot megállítani nem tudjuk, ezért a megmaradó vízmennyiség megtartására, felkészülésre és alkalmazkodásra van szükség a mezőgazdaságban, az iparban és a vízstratégiában egyaránt.

