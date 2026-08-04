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A paksi termeléskiesés a magyar gazdaságot is fékezheti

A témában Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője mondott vélményt.

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  • Forrás: HírTV
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Szalai Piroska ezekre a kérdésekre válaszolt a bejelentkezésben:

Hatékonynak bizonyul a Tisza-kormány kríziskezelése és energiapolitikája?

Ezen kívül, milyen gazdasági következményei lehetnek az  energiaválságnak?

 

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