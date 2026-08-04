A paksi termeléskiesés a magyar gazdaságot is fékezheti

Szalai Piroska ezekre a kérdésekre válaszolt a bejelentkezésben:
Hatékonynak bizonyul a Tisza-kormány kríziskezelése és energiapolitikája?
Ezen kívül, milyen gazdasági következményei lehetnek az energiaválságnak?
A témában Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője mondott vélményt.
Szalai Piroska ezekre a kérdésekre válaszolt a bejelentkezésben:
Hatékonynak bizonyul a Tisza-kormány kríziskezelése és energiapolitikája?
Ezen kívül, milyen gazdasági következményei lehetnek az energiaválságnak?