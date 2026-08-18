Négyóránként egy poszt és majdnem húsz órányi beszéd a kormányfő első száz napjának mérlege

Kormányzásának első 100 napjában átlagosan négyóránként posztolt a Facebookon Magyar Péter. Az Index összeállítása szerint a miniszterelnök a szűk három hónapban 545 bejegyzést tett közzé és nem volt olyan nap, amikor hallgatott volna. Az elemzés szerint a posztolás üteme nem lassult, a figyelem ugyanakkor igen. A posztok az első 25 napban 100 ezer körül, az utolsóban viszont már csak átlagosan 57 ezer kedvelést kaptak. A közösségi médián kívül a miniszterelnök finoman szólva a parlamentben sem maradt szótlan: a k-monitor adatai szerint a választások óta eltelt időben csaknem húsz órán keresztül hallatta a hangját.