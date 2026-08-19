Energiajogász: Sokkal hamarabb el kellett volna kezdeni a fenékküszöb kiépítését

Gőzerővel zajlik a fenékküszöb építése Paks és Dunaszentbenedek között

A fenékküszöböt a paksi és a dunaszentbenedeki oldalon is egyaránt építik, ami egészen a Duna közepéig fog elérni. A folyó közepén csak egy rövid sávot hagynak szabadon a nagyobb merülésű hajóknak. Ezzel egy időben a bárkák süllyesztése is folyamatosan halad. A két 80 méteres hajótest egymás mellett áll, így eresztik le azokat a folyóba.

Szerda délelőtt kilátogatott a helyszínre Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki a dunaszentbenedeki munkálatok után a paksi oldalra is áthajózott, hogy ott is megtekintse a munkafolyamatokat.

Csütörtöktől visszatér a hőhullám

Sokkal hamarabb el kellett volna kezdeni a fenékküszöb kiépítését – fogalmazott Tóth Máté energiajogász a Napindítóban. Hozzátette: Kapitány István például napok óta nem jelent meg Paksnál.

Jelenleg a Duna vízállása Pakson -130 cm, ami 1 cm-es apadást jelent keddhez képest, míg Budapesten az aktuális vízállás 7 cm, ami 6 cm-es csökkenés az elmúlt 24 órában. Augusztus 20-a éjféltől egészen vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendel el hazánk egész területére az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján. A nemzeti ünnepen a hőmérséklet elérheti a 35-37 fokot is.