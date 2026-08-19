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Már csak két napot kell kibírni: jöhet a fordulat a paksi atomerőműnél

A következő hétre 30-40 centiméterrel lehet magasabb a vízszint.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel a paksi atomerőműnél - írta a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter szerint vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. A vízszint emelkedése szerda estétől kezdődhet, miután esett az eső az osztrák és német vízgyűjtő területeken. 

A következő hétre 30-40 centiméterrel lehet magasabb a vízszint, és addigra a fenékküszöb építésével is haladnak a szakemberek, így ha minden jól megy, el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását.

 

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