Már csak két napot kell kibírni: jöhet a fordulat a paksi atomerőműnél

Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel a paksi atomerőműnél - írta a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter szerint vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. A vízszint emelkedése szerda estétől kezdődhet, miután esett az eső az osztrák és német vízgyűjtő területeken.

A következő hétre 30-40 centiméterrel lehet magasabb a vízszint, és addigra a fenékküszöb építésével is haladnak a szakemberek, így ha minden jól megy, el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását.