A tiszás képviselő szerint a tiszások kamuprofilokat állítottak rá

Miután kemény bírálatok és elhatárolódási követelések érték a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének lemondtatását szorgalmazó posztja miatt, válaszul megszólalt Juhász Áron. A Tisza Párt országgyűlési képviselője megkeresésünkre azt állította: a bejegyzését elözönlő kritikus hozzászólások hátterében valójában kamuprofilok állnak, amelyeket szerinte a kormánypárt aktivizált ellene. A politikus mindemellett visszautasította a kollektív bűnösség vádját, és hangsúlyozza: jelenleg is aktívan dolgozik a gyógyszerész szakmában, így pontosan tisztában van a kollégái Hankó Zoltán megítélésével kapcsolatos véleményével.