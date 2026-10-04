A tiszás képviselő szerint a tiszások kamuprofilokat állítottak rá

Kamuprofilok támadják Juhász Áront miután lemondásra szólította fel Hankó Zoltánt - állította megkeresésünkre a képviselő. A tiszás politikus azonban úgy gondolja, hogy ezeket a szerinte álfelhasználókat a kormánypárt, azaz a Tisza állította rá. A politikus azt is hangoztatta, hogy ő jelenleg a gyógyszerész szakmában dolgozik, emiatt pedig ismeri a kollégáinak az álláspontját Hankó Zoltánt illetően.