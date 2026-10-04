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A tiszás képviselő szerint a tiszások kamuprofilokat állítottak rá

Kamuprofilok támadják Juhász Áront miután lemondásra szólította fel Hankó Zoltánt - állította megkeresésünkre a képviselő. A tiszás politikus azonban úgy gondolja, hogy ezeket a szerinte álfelhasználókat a kormánypárt, azaz a Tisza állította rá. A politikus azt is hangoztatta, hogy ő jelenleg a gyógyszerész szakmában dolgozik, emiatt pedig ismeri a kollégáinak az álláspontját Hankó Zoltánt illetően.

  • Hírek
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  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Miután kemény bírálatok és elhatárolódási követelések érték a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének lemondtatását szorgalmazó posztja miatt, válaszul megszólalt Juhász Áron. A Tisza Párt országgyűlési képviselője megkeresésünkre azt állította: a bejegyzését elözönlő kritikus hozzászólások hátterében valójában kamuprofilok állnak, amelyeket szerinte a kormánypárt aktivizált ellene. A politikus mindemellett visszautasította a kollektív bűnösség vádját, és hangsúlyozza: jelenleg is aktívan dolgozik a gyógyszerész szakmában, így pontosan tisztában van a kollégái Hankó Zoltán megítélésével kapcsolatos véleményével.

 

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