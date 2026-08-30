Sajtóklub - Kitört a lincshangulat Magyar Péter oldalán, miután a kormányfő belerúgott a szavazóikba

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Unger Anna szerint 6 év kell arra, hogy feltárjuk és elindítsuk az eljárásokat az NVVH-nál.

Magyar Péter augusztus 20-án a tisztavatáson arról beszélt, hogy Európában háború van, illetve hozzátette: a világ kiszámíthatatlanabb, mint hosszú évtizedek óta bármikor.

Nem reagált a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke felvetéséről az oktatási kormányzat.

Gigabírsággal és cégek gondnokság alá helyezésével operálhat az NVVH.

Kitört a lincshangulat Magyar Péter oldalán, miután a kormányfő belerúgott a szavazóikba.

Új külpolitikai irányelvünk: Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra.

Indul Magyarország felfegyverzése: annyi uniós pénzt kapunk, mint szinte senki Európában.