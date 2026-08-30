Csörte - A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul az NVVH miatt

A tartalomból:

Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke.

Fodor Gábor: Az NVVH létrehozása szembemegy a jogállami keretekkel.

Magyar Péter szerint nem volt vita a Tiszán belül az NVVH-elnök személyéről.

Nagy Attila Tibor: Árulásnak tekintik a tiszás kommentelők Unger Anna megválasztását.

Gajdics Ottó: Az NVVH a demokrácia megcsúfolása.

Nagy Attila Tibor: Unger Anna Ruff Bálint embere.

A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul az NVVH miatt.

Ellentmondó adatok jönnek az államháztartásból.

Dornfeld László: Rossz üzenete van a nyugdíjminimum emelésének.

Dornfeld László: Magyar Péter influenszerként tekint önmagára.