Csörte - A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul az NVVH miatt

A tartalomból:
Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke.
Fodor Gábor: Az NVVH létrehozása szembemegy a jogállami keretekkel.
Magyar Péter szerint nem volt vita a Tiszán belül az NVVH-elnök személyéről.
Nagy Attila Tibor: Árulásnak tekintik a tiszás kommentelők Unger Anna megválasztását.
Gajdics Ottó: Az NVVH a demokrácia megcsúfolása.
Nagy Attila Tibor: Unger Anna Ruff Bálint embere.
A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul az NVVH miatt.
Ellentmondó adatok jönnek az államháztartásból.
Dornfeld László: Rossz üzenete van a nyugdíjminimum emelésének.
Dornfeld László: Magyar Péter influenszerként tekint önmagára.