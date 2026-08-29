Kitört a lincshangulat Magyar Péter Facebook-oldalán, miután a kormányfő belerúgott a szavazóiba

Főbb témák:

ABSZOLÚT ÖNKÉNY - Megválasztotta az Országgyűlés Unger Anna Rózát az NVVH elnökének



ELLENÁLLÁS - Milyen állapotban van a Fidesz öt hónappal a választási vereség után?

6 év elegendő arra, hogy feltárjuk az utolsó szögig, hogy mi történt ebben az országban elindítsuk azokat az eljárásokat akár az ügyészséggel együttműködve, akár az ügyészség nélkül – hiszen a lehetőség erre a Vagyonvédelmi Hivatal eszköztárában ott van – hogy minden felelős, legyen az nagy ember, vagy kis ember, legyen pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy ezt elkövessék - mondta Unger Anna a meghallgatásán. A Vezércikk Caféban Lánczi András ezekre a mondatokra is reagált.