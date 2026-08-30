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Nem a Magyar Péter gyanús ügyei ellen vizsgálatot kezdeményező Transparency embere lett az NVVH vezetője

Már két éve vizsgálatot kezdeményezett - a korábban Magyar Péter vezette Diákhitel Központ ellen - túlárazott szerződések miatt az a Trancparency International Hungary.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A Trancparency International Hungary az a szervezet, amelynek jogi igazgatója, Ligeti Miklós az egyik legesélyesebb jelöltként pályázott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetésére. Pénteken azonban kiderült, hogy nem ő lesz az NVVH vezetője. A jogász egyébként arról is beszélt, hogy az új hivatal elvi síkon akár az augusztus 20-i ünnepség korrupció gyanús közbeszerzését is vizsgálhatja. Arról nem szólt, hogy amennyiben őt választották volna, akkor Magyar Péter ügyére is visszatért-e volna.

 

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