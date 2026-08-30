Nem a Magyar Péter gyanús ügyei ellen vizsgálatot kezdeményező Transparency embere lett az NVVH vezetője

A Trancparency International Hungary az a szervezet, amelynek jogi igazgatója, Ligeti Miklós az egyik legesélyesebb jelöltként pályázott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetésére. Pénteken azonban kiderült, hogy nem ő lesz az NVVH vezetője. A jogász egyébként arról is beszélt, hogy az új hivatal elvi síkon akár az augusztus 20-i ünnepség korrupció gyanús közbeszerzését is vizsgálhatja. Arról nem szólt, hogy amennyiben őt választották volna, akkor Magyar Péter ügyére is visszatért-e volna.