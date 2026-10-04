Az olasz jobboldal szerint eljött a bankok ideje, hogy segítsenek

Az energetikai cégek után most a bankokon a sor, hogy segítsenek a nehéz helyzetben az olasz gazdaságnak - erről az olasz Liga képviselője beszélt. Már négy üzemanyag forgalmazó is ársapkát vezetett be a benzin és dízel árára Olaszországban, egyelőre 30 napos időtartamra.