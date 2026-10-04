Lánczi Tamás: Megbélyegzés és lejáratás a cél az esetünkben

A HírTV stúdiójában arra is rámutatott, hogy az NVVH-t is azért hozták létre, hogy sakkban tartsák a magyar ügyészséget. Lánczi Tamás szerint egyértelmű, hogy a magyar igazságszolgáltatási rendszernek a politikai alapú lebontása zajlik.
Kirakatperre és koncepciós eljárásra számít saját esetében - erről beszélt a Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori elnöke a Vezércikk Café című műsorunkban. Lánczi Tamás hangsúlyozta: a cél az, hogy megbélyegezzék és lejárassák őket.
A HírTV stúdiójában arra is rámutatott, hogy az NVVH-t is azért hozták létre, hogy sakkban tartsák a magyar ügyészséget. Lánczi Tamás szerint egyértelmű, hogy a magyar igazságszolgáltatási rendszernek a politikai alapú lebontása zajlik.