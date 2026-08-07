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Tovább gyűrűzik az államtitkár ausztriai útjának ügye

Takács Péter szerint roppant kellemetlen a miniszteri magyarázat.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Kelemen Ágnes nem nyaralni volt, hanem Ausztriában tárgyalt - így próbálta megvédeni államtitkárát az élő környezetért felelős miniszter. Ez a magyarázat roppant kellemetlen - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Takács Péter rámutatott: nincsen hivatalos dokumentáció az államtitkár asszony állítólagos megbeszéléseiről és egyébként is tudni, hogy Orbán Anita külügyminiszter tárgyalt az osztrákokkal és szlovákokkal is. 

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője pedig leszögezte: ilyen politikusnak nincsen helye a kormányban.

 

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