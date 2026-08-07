Tovább gyűrűzik az államtitkár ausztriai útjának ügye

Kelemen Ágnes nem nyaralni volt, hanem Ausztriában tárgyalt - így próbálta megvédeni államtitkárát az élő környezetért felelős miniszter. Ez a magyarázat roppant kellemetlen - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Takács Péter rámutatott: nincsen hivatalos dokumentáció az államtitkár asszony állítólagos megbeszéléseiről és egyébként is tudni, hogy Orbán Anita külügyminiszter tárgyalt az osztrákokkal és szlovákokkal is.

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője pedig leszögezte: ilyen politikusnak nincsen helye a kormányban.