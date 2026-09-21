A tiszás képviselő bebizonyította, hogy a csend nem az egyetlen módja annak, hogy ne mondjunk semmit

A parlamenti retorika története látott már nagy szónokokat, most pedig egy egészen más műfajból kaptunk bemutatót. Bohár Dániel olyan felvételt osztott meg, amelyen egy tiszás országgyűlési képviselő próbál választ adni, ám a gondolatmenet többször nekifut a célegyenesnek anélkül, hogy világos állításig jutna. Kérdés volt, mikrofon volt, idő is jutott rá. A válasz valahol útközben maradt. A politika persze nem szónokverseny, de egy honatyánál talán nem túlzó elvárás, hogy amikor megszólal, a hallgató a mondat végére tudja, mit akart mondani.