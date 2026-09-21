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Pedro Sánchez szerint a ceutai helyzet kezelése az ellenzék miatt sikertelen

Az ellenzéki pártokat vádolja a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez szerint politikai előnyt akarnak kovácsolni a helyzetből. Ennek ellenére épp Sánchez kormányzatát kifogásolva tüntettek Ceutában.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Pedro Sánchez kormányzatának a tétlenségét kifogásolva több mint 200 ezren tüntettek Ceutában vasárnap. A demonstrálók egy "S.O.S., Ceutát megszállták" feliratú molinóval vonultak fel, és a spanyol kormány fellépését követelték.

 

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