Pedro Sánchez szerint a ceutai helyzet kezelése az ellenzék miatt sikertelen

Pedro Sánchez kormányzatának a tétlenségét kifogásolva több mint 200 ezren tüntettek Ceutában vasárnap. A demonstrálók egy "S.O.S., Ceutát megszállták" feliratú molinóval vonultak fel, és a spanyol kormány fellépését követelték.
Az ellenzéki pártokat vádolja a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez szerint politikai előnyt akarnak kovácsolni a helyzetből. Ennek ellenére épp Sánchez kormányzatát kifogásolva tüntettek Ceutában.
Pedro Sánchez kormányzatának a tétlenségét kifogásolva több mint 200 ezren tüntettek Ceutában vasárnap. A demonstrálók egy "S.O.S., Ceutát megszállták" feliratú molinóval vonultak fel, és a spanyol kormány fellépését követelték.