Terror Háza, ukrán üzemanyag-tartalék és szurkolói üzenetek a Monitorban

ÖSSZEFOGÁS: Több százan demonstráltak vasárnap a Terror Háza előtt Schmidt Mária leváltása és a múzeum felülvizsgálata miatt. A felszólalók a jelenlegi kiállítás és történeti szemlélet megőrzését követelték, miközben a kormány szakmai átvilágításról beszél.

CÉLKERESZTBEN: A Naftogaz és a MOL memorandumot írt alá Ukrajna számára létrehozandó magyarországi kőolajtermék-tárolókról. Az ukrán vállalat szerint az orosz támadások miatt fontos, hogy az üzemanyagkészletek egy része a csapások hatókörén kívül legyen.

„ÉRTED SENKI SEM FOG SÍRNI”: Lannert Judit korábbi kijelentése után már több futballtábor is molinóval üzent az oktatási miniszternek. A Ferencváros szurkolói azt írták: „Érzelmi intelligencia–Lannert Judit 1–0”, a nyíregyházi tábor pedig azt: „Lannert! Érted senki sem fog sírni!” Lannert eredetileg az eredményközpontú gondolkodás kritikája közben példálózott a válogatott kudarca miatt síró férfiakkal.

A Monitor vendége Dezse Balázs újságíró és Kovács András, a Konfront újságírója,valamint Deutsch Tamás politikus.