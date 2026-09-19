„Kár érte” – Németh Balázs a Szombathely–Kőszeg útvonalról

Egy Szombathely és Kőszeg közötti út mellett maradt, betoncsőre festett Tisza-szimbólum mellett jelentkezett be videójában Németh Balázs. A politikus felvetette, vajon a jelzés egykori felfestője még mindig támogatja-e a pártot, miután a térségben élők által évek óta várt M87-es gyorsforgalmi út fejlesztési terveit törölték, így a beruházás belátható időn belül nem valósul meg.