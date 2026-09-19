Eldőlt Grönland sorsa

Donald Trump hangsúlyozta, hogy az egyezménynek hála az Egyesült Államokkal ellenséges hatalmak nem juthatnak befektetéshez a szigeten az érzékenyebb ágazatokban.
Megállapodásra jutott Grönlandról az Egyesült Államok és Dánia. Az egyezség szerint Washington fokozatosan megnöveli katonai jelenlétét a Dániához tartozó szigeten - jelentette be az amerikai elnök.
Donald Trump hangsúlyozta, hogy az egyezménynek hála az Egyesült Államokkal ellenséges hatalmak nem juthatnak befektetéshez a szigeten az érzékenyebb ágazatokban.