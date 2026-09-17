Lenézi a magyar szurkolói szenvedélyt Lannert Judit, Orbán Viktor így válaszolt

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban reagált Lannert Judit oktatási miniszter kijelentéseire, aki szerint a magyar férfiak képesek elsírni magukat azon, ha a nemzeti válogatott nem jut ki a világbajnokságra.