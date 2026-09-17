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Lenézi a magyar szurkolói szenvedélyt Lannert Judit, Orbán Viktor így válaszolt

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban reagált Lannert Judit oktatási miniszter kijelentéseire, aki szerint a magyar férfiak képesek elsírni magukat azon, ha a nemzeti válogatott nem jut ki a világbajnokságra.

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  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Stefan Constantin 22
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A volt miniszterelnök a meccsek katartikus pillanataival és a szurkolók szenvedélyével állította szembe a kritikus szavakat, kiemelve: a magyar futball iránti elkötelezettséget „nem érteni kell, hanem érezni”.

 

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