Fekete év jöhet a magyar családoknak

Szalai Piroska emlékeztetett: a jelenlegi kormányzat egyik fő kampányígérete a családi pótlék azonnali megduplázása volt. Ennek ellenére több mint száz nap elteltével sem történt meg az intézkedés, és a pótköltségvetésben sincs nyoma az emelésnek.
A családtámogatási rendszer átalakítása és az ígért támogatások elmaradása miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek a magyar családok – hívta fel a figyelmet Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője a HírTV Napindító című műsorában. A politikus szerint a gazdasági megszorítások közvetlenül a gyermekes háztartásokat sújtják.
Szalai Piroska emlékeztetett: a jelenlegi kormányzat egyik fő kampányígérete a családi pótlék azonnali megduplázása volt. Ennek ellenére több mint száz nap elteltével sem történt meg az intézkedés, és a pótköltségvetésben sincs nyoma az emelésnek.