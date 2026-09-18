A Tisza-kormány nyílt hadüzenetet küldött a magyar sportnak

UTÓPÁLYA-TERELÉS – A koncessziók megszüntetésével akarják elfedni a kormányzásképtelenséget
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Szabó László, aki szerint Magyar Péter és Vitézy Dávid csak épp a lényegről nem beszéltek: arról, hogy annakidején az autópálya-üzemeltetésről nemzetközi pályázat útján döntöttek.
Dezse Balázs, aki úgy véli, hogy a koncesszió megszüntetés mindenről szól, csak az autópályák fenntartásáról és fejlesztéséről nem.
Zila János, aki szerint jelenleg azok eltakarítása folyik a pályáról, akik akadályát képezik a külföldi cégek szabadrablásának.
Műsorvezető: Szalai Szilárd